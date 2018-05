Neymar e Gabriel Jesus chegam à Granja Comary

Os jogadores da seleção brasileira vão chegando à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta segunda-feira, para o início da preparação para a Copa do Mundo da Rússia. As principais esperanças de gols, Neymar e Gabriel Jesus, apareceram no local no fim desta manhã. A expectativa é que até o fim do dia, 17 atletas já estejam concentrados no tradicional centro de treinamentos da seleção.

Douglas Costa, da Juventus, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, Paulinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Beijing Guoan, Fagner, do Corinthians, Ederson e Danilo, do Manchester City, entre outros, também já chegaram à Granja Comary.

A expectativa é de que Taison, Fernandinho, Willian, Geromel e Cássio se juntem aos seus companheiros até a noite desta segunda-feira. Na terça-feira, mais tês atletas são esperados no local: Alisson, Philippe Coutinho e Miranda. Já Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino, que jogarão a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, se juntam aos companheiros apenas no próximo dia 28, em Londres.

A comissão técnica de Tite chegou à Granja Comary no último domingo e já iniciou os trabalhos no mesmo dia ao analisar a Costa Rica, uma das seleções que faz parte de grupo brasileiro no mundial, ao lado de Suíça e Sérvia. Nesta segunda e terça-feira, a expectativa é de que os jogadores passem por todas as sessão de exames e avaliações físicas e médicas.