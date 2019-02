Neymar é anunciado como novo embaixador global da plataforma DAZN

O atacante Neymar foi anunciado nesta quarta-feira, 27, como novo embaixador global da plataforma de streaming DAZN, que vem transmitindo jogos da Copa Sul-Americana e dos campeonatos Italiano e Francês pela internet e em parceria com a Rede TV!.

O anúncio foi feito junto com o lançamento oficial do DAZN na Espanha. Além de Neymar, a plataforma também fechou contrato para que o técnico português José Mourinho seja embaixador da empresa. As novidades foram divulgadas pela vice-presidente-executiva do DAZN na Europa, a italiana Verónica Diquattro.

“Neymar será embaixador em nível mundial e em breve daremos mais detalhes das atividades que prevemos organizar com ele, como também com José Mourinho”, explicou a executiva na apresentação em Madri.

Nas redes sociais, a plataforma também comemorou a parceria com Neymar. “Tá mal de anúncio o DAZN? No dia em que a gente chega na Espanha, também podemos dizer oficialmente que @neymarjr é o novo embaixador global do @dazn_bra!”, escreveu o DAZN no Instagram.

O treinador português José Mourinho inclusive participou da transmissão de duas partidas transmitidas pela DAZN na Copa Sul-Americana, entre Santos e River Plate do Uruguai, dia 12 de fevereiro, e Corinthians e Racing, no dia 14. O “Special One”fez comentários antes, no intervalo e depois das partidas.

Neymar foi apresentado também em um curto vídeo divulgado na Instagram da empresa. Perguntado sobre quem eram seu ídolo no futebol e herói, ele respondeu: “Meu ídolo no futebol é o Robinho. Desde pequeno sempre fui apaixonado, sempre quis ser igual a meu ídolo. E meu herói, em quadrinhos é o Batman (risos), mas na vida é meu pai.”

A DAZN estreou no Brasil com conteúdo gratuito no dia 7 de dezembro, com a partida entre Inter de Milão e Juventus pelo Campeonato Italiano. Desde então, transmite jogos gratuitos via streaming pela página da empresa no Youtube e Facebook. A partir de março, a empresa fará transmissões por sua própria plataforma em serviço de assinatura. O valor cobrado por mês ainda não foi divulgado. A DAZN ainda tem uma parceria com a RedeTV! para transmissões de jogos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Italiano, aos sábados, em TV aberta.