Neymar diz que está bem e que ‘volta’ em um mês

Neymar será o protagonista do programa Altas Horas, da Rede Globo, no próximo sábado. O jogador, em fase final de recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, falará sobre sua volta aos gramados ao lado de amigos, que farão parte do programa. O humorista Whindersson Nunes e o ex-lateral do Santos, Léo, estarão no palco. Wesley Safadão e a banda Raça Negra serão as atrações musicais.

Sem jogar desde fevereiro, após uma lesão contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, o jogador afirmou que está em fase final de recuperação e que deve voltar aos gramados dentro de um mês. “Estou progredindo bem: não sinto dor nenhuma e estou pisando pouco a pouco.”

O atacante foi muito elogiado pelo ex-companheiro de Santos, Léo. “Desde quando ele subiude categoria, já sabíamos o que ia virar. Fico muito feliz por ter participado do crescimento do Neymar: é um jogador dedicado, completo e amigo de todo mundo.”