Neymar desiste de transferência para o Barcelona, afirma jornal francês

O diário esportivo francês L’Équipe e a imprensa espanhola afirmam, neste sábado, 31, que Neymar desistiu de se transferir do Paris Saint-Germain (PSG) para o Barcelona e notificou a decisão a seu estafe, o que pode representar o capítulo final desta “novela” envolvendo o futuro do atacante da seleção brasileira.

“O estafe do atacante do PSG informou aos dois clubes de sua decisão de terminar a atual temporada em Paris”, escreveu o L’Équipe em sua página na internet. “Ao constatar a incapacidade de concluir um retorno ao FC Barcelona, apesar das longas negociações, Neymar anunciou a seu entorno, neste sábado à noite, a decisão de parar as conversas”, completou o diário esportivo. “O estafe de Neymar admite: acabou”, garantiu, mais cedo, o jornal catalão Mundo Deportivo.

A janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira, e o imbróglio envolvendo o possível retorno de Neymar ao Barcelona se arrastou desde a abertura do mercado, em junho. Ao longo das negociações, o PSG mostrou-se irredutível nas tratativas. Os dirigentes da equipe espanhola tentaram atender às demandas dos franceses, e chegaram a oferecer jogadores como Rakitic e Dembelé, para diminuir o valor total da transação.

Na sexta-feira, o diretor esportivo do PSG, o ex-jogador brasileiro Leonardo havia afirmado que “não há acordo. Depende do Barcelona”, explicando que a única proposta apresentada pelos catalães, entregue na terça-feira, não atendia às exigências parisienses.

Neymar foi contratado pelo PSG em agosto de 2017, por 222 milhões de euros, quantia que transformou o camisa 10 da seleção brasileiro o jogador mais caro da história do futebol mundial.

(Com AFP)