Neymar desembarca em Paris para encerrar tratamento

Neymar desembarcou na manhã desta sexta-feira em Paris, onde encerrará o tratamento da lesão no quinto metatarso direito sofrida há pouco mais de dois meses. O craque brasileiro do PSG chegou à capital francesa em um voo fretado, que pousou no aeroporto Paris Le Bourget, exclusivo para voos privados e sem tanta atração da mídia local e internacional.

Já sem a bota protetora e as muletas que o acompanharam durante boa parte do tratamento, o atacante foi escoltado pela polícia e não falou com a imprensa francesa. Gil Cebola, amigo que estava no carro com Neymar, registrou nas redes sociais a perseguição de fotógrafos, em busca de uma imagem do jogador em pleno trânsito.

Tem noção da perseguição ao @neymarjr em Paris? O parça @GilCebola deu uma ideia logo depois do desembarque desta sexta pic.twitter.com/UPRMcANyz0 — Brasil Mundial FC (@brasilmundialfc) May 4, 2018

Até o momento, não há confirmação sobre a programação do atacante do Paris Saint-Germain nos próximos dias. A tendência é que Neymar apareça no evento de gala da Fundação Paris Saint-Germain e em uma pequena festa organizada pelo clube antes do confronto diante do Rennes. A partida, que será no dia 12 de maio, será a última da equipe jogando em casa nesta temporada.

O objetivo agora é apenas encerrar o tratamento de Neymar, que começou sua recuperação pós-cirúrgica no dia 3 de março. Mesmo com todos os procedimentos acontecendo sem nenhum problema, Neymar não jogará mais pelo clube nesta temporada. Deve apenas torcer pelo time na final da Copa da França, dia 8, contra o Les Harbies, nas três últimas rodadas pelo Campeonato Francês.

No dia 21, já treinando com bola, Neymar se apresentará na Granja Comary para os treinos da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. Com a recuperação acontecendo no tempo previsto, a expectativa é de que o atacante consiga estar bem fisicamente a tempo dos amistosos da seleção brasileira antes do Mundial, dia 3 de junho contra a Croácia, e uma semana depois, diante da Áustria.

(com Gazeta Press)