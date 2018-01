Neymar desabafa: ‘Podem achar o que quiserem’

Neymar não participou da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes por causa de dores nas costas e aproveitou para desabafar nas redes sociais. O atacante brasileiro, que teve seu nome envolvido em um suposto conflito entre sul-americanos do time francês, disse não se importar com as pessoas que o criticam.

“Existem pessoas que vão gostar de você, e existem pessoas que vão te odiar mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. Não se culpe quando fulano achar que você é chato ou metido. As pessoas podem achar o que quiserem, isso não muda o que você é! Obs: Abaixar a cabeça só pra orar”, escreveu.

Na semana passada, um dia depois de o argentino Javier Pastore e o brasileiro Thiago Silva se desentenderem publicamente, o jornal L’Equipe informou que uma viagem de Neymar, em dezembro do ano passado, teria causado descontentamento no elenco do PSG, especialmente nos atletas argentinos e no uruguaio Edinson Cavani.

Recentemente, Neymar também demonstrou irritação com rumores sobre seu namoro com Bruna Marquezine. Ele chegou a comentar numa postagem do jornal O Dia, que informava que sua mãe, Nadine, e a irmã Rafaella, seriam contra a volta de Neymar e da atriz. “Não sei quem viaja mais na maionese. ‘a pessoa que inventa a matéria’, ‘as pessoas que acreditam’, ou ‘eu que venho aqui escrever isso’”, comentou.