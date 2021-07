Neymar desabafa contra brasileiros que vão torcer pela Argentina

Às vésperas da final da Copa América diante da Argentina, o atacante Neymar usou as redes sociais para criticar os compatriotas que torcem contra a seleção brasileira e que, portanto, vão apoiar o maior rival na decisão do próximo sábado, 10, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

“Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci, ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual foi o esporte, concurso de moda, Oscar, ou o c*** a quatro. Se tem Brasil, eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai para o c*** né. Obs: Só serve para quem está contra”, escreveu o camisa 10 no Instagram, nesta quinta-feira, 8.

Um dia antes, o zagueiro Marquinhos também havia feito crítica semelhante, voltada não só à torcida mas também à imprensa que, segundo ele, torce contra. “É difícil. A gente vê tantos brasileiros, tanta gente na imprensa que é contra, que não apoia a seleção brasileira e não tem nenhum prazer e orgulho de assistir e torcer por nós. Mesmo sabendo da história grandiosa, maravilhosa e saber que já teve muito jogador bom aqui, que vestiu essa camisa”, iniciou o colega de Neymar no PSG, em entrevista coletiva.

“No momento difícil ou bom que esteja vivendo agora ou antigamente, eu, como torcedor, sempre estive ao lado da seleção brasileira. Sempre foi o meu sonho estar aqui. Os torcedores, os jornalistas, o povo… Por mais difícil que seja o momento que a gente esteja vivendo, que esteja acompanhando, que passe energia positiva, energia boa, porque isso é o maior orgulho para o torcedor. Desse lado aqui, a gente tenta representar a seleção, o torcedor, o país. Sempre da melhor forma para se dedicar muito em campo”, prosseguiu.

“Se a gente se juntar, se a gente trabalhar juntos, todo mundo. Torcedor, jornalista, jogadores… Todos por um objetivo maior que é o título, que é a vitória… A gente sabe que uma vitória nossa pode deixar a vida, o cotidiano das pessoas muito melhor. Então que a gente possa trabalhar juntos em vez de ficar palpitando aqui. Os jogadores também dando pitaco aos jornalistas e aos torcedores. E do outro lado é recíproco. Os jornalistas e os torcedores poderiam ser positivos, é o ponto melhor de se focar. Depois de conseguir os objetivos, todos vão estar felizes e orgulhosos da seleção.”

O Brasil defende o título conquistado em 2019, enquanto a Argentina tenta encerrar um jejum de 28 anos sem conquistar a taça.