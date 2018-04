Neymar demonstra apoio a Lucas Lima: “Você é grande”

Mesmo longe, Neymar não deixou de acompanhar a grande final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians nas penalidades máximas contra o grande rival Palmeiras. Neste domingo, o jogador do Paris Saint-Germain demostrou apoio ao seu amigo pessoal, Lucas Lima, que perdeu um pênalti no tira-teima da decisão.

“Você é grande, moleque! Te amo”, escreveu a estrela do futebol brasileiro, que já revelou ser palmeirense na infância.

Em um jogo marcado por polêmica da arbitragem, o Corinthians derrotou os donos da casa por 1 a 0 no tempo regulamentar e levou a decisão do torneio para as penalidades. Em sua cobrança, Lucas Lima desperdiçou e seu chute foi defendido por Cássio. Anteriormente, Dudu já havia perdido para os mandantes.

Três dias antes da final do Paulistão, Lucas Lima e Neymar estiveram juntos na casa do também atleta do Verdão, Moisés, para um pequeno torneio de pôquer. A ocasião gerou incômodo nos torcedores do Palestra, que direcionaram críticas ao camisa 10 do Palmeiras. Ex-jogador do Santos, Lucas Lima foi uma das principais contratações do time alviverde para esta temporada.

(com Gazeta Press)