SOCHI – Os jornalistas só puderam acompanhar 15 minutos do treino da seleção brasileira em Sochi nesta terça-feira, o suficiente para presenciar um fato preocupante: Neymar sentiu dores após tocar a bola com o pé direito, o mesmo que foi operado em março. O camisa 10 da seleção teve de deixar o gramado, amparado pela fisioterapia. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o jogador sentiu dores no tornozelo, decorrentes do excesso de faltas (10 no total) recebidas no empate com a Suíça.

Neymar, que apareceu com o cabelo ainda loiro, mas mais curto do que o usado na estreia da Copa do Mundo, foi o último atleta a chegar ao gramado. Foi também o único a vestir uma blusa, contrastando com o calor em Sochi. Ao participar de uma roda de aquecimento, ele interceptou uma bola com a parte interna do pé e imediatamente sentiu dores. O jogador usava uma bandagem na região do tornozelo.

Neymar, então, foi atendido pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti e deixou o campo de treinamento, pouco antes de a saída dos jornalistas ser solicitada. De acordo com a CBF, ele foi retirado do treino por precaução, por se tratar apenas de um treino regenerativo, e irá participar da atividade de quarta-feira.

Neymar já não havia subido ao campo no treino regenerativo de segunda-feira, assim como Paulinho e Thiago Silva. No último domingo, Neymar atuou 90 minutos pela primeira vez desde fevereiro e demonstrou incômodo em algumas jogadas. Minutos depois de deixar o campo, Neymar compartilhou em nos Stories de sua conta de Instagram um vídeo enviado por seu filho, Davi Lucca, que diz: “Pai, vai dar tudo certo e o próximo jogo a gente vai ganhar. Te amo, beijo.”

