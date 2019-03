Neymar deixa hospital no Catar após três dias de tratamento

O hospital Aspetar, em Doha, no Catar, informou nesta terça-feira, 12, que Neymar encerrou o período de três dias de tratamento no quinto metatarso no pé direito. Agora, o jogador do Paris Saint-Germain seguirá a recuperação na França.

O hospital Aspetar é credenciado pela Fifa como centro médico de excelência, e é considerado uma das principais referências em ortopedia e medicina esportiva. Dessa forma, o PSG optou por mandar o brasileiro para um período de avaliação completa da lesão no osso do pé, sofrida há seis semanas.

O hospital afirma que Neymar realizou um check-out completo, e não deu maiores detalhes sobre o tratamento. A previsão é que a recuperação completa do brasileiro aconteça dentro de um mês e meio, aproximadamente. O jogador passou o último carnaval no Brasil, mas retornou a Paris a tempo de acompanhar a surpreendente eliminação do time na Liga dos Campeões.

