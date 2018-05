Neymar decidiu permanecer no PSG

Neymar continuará no Paris Saint-Germain na próxima temporada, informou nesta terça-feira o jornal espanhol As, que destacou que o atacante brasileiro gostou do projeto de Thomas Tuchel, novo técnico da equipe parisiense. Os dois conversaram recentemente e o treinador alemão ressaltou que vê Neymar como essencial para o clube francês.

O veículo espanhol destacou que Neymar estava incomodado com a dificuldade na adaptação a um novo clube e um país diferente, assim como ocorreu em seu primeiro ano no Barcelona. E que Unai Emery, ex-treinador do PSG, deu total apoio ao jogador, que passou a se sentir mais à vontade no clube nos últimos meses.

O camisa 10 da seleção brasileira, que já está na Granja Comary para reta final de preparação para a Copa do Mundo, é constantemente especulado fora do clube parisiense. O principal rumor é de que Neymar conversou com dirigentes do Real Madrid para acertar mais uma transferência histórica: 1,2 bilhão de reais, de acordo com o jornal El País.

Nesta temporada, Neymar teve seu desempenho prejudicado depois de sofrer uma fissura no quinto metatarso do pé direito e ainda torcer o tornozelo. Com isso, o craque brasileiro teve de ficar por volta de três meses fora dos gramados e também não conseguiu jogar a partida decisiva do clube francês diante do Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Contratado no último fim de semana, Thomas Tuchel ganhou destaque treinando o Mainz, de 2009 a 2014. Logo em seguida, foi para o Borussia Dortmund, pelo qual conquistou a Copa da Liga alemã de 2017, mas foi demitido dias depois da conquista por desentendimentos com dirigentes. Após um ano estudando propostas, o alemão acertou sua ida para o Paris Saint-Germain.

(Com Gazeta Press)