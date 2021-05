Neymar costuma sofrer contra ingleses; hoje tem chance de redenção

Manchester City e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, 4, em jogo válido pelas semifinais da Liga dos Campeões, a partir das 16h (de Brasília). O time inglês venceu a primeira partida por 2 a 1 na França e agora, jogando em casa, tem uma boa vantagem para cravar o lugar na final.

Por outro lado, o PSG conta com Neymar e sua obsessão de vencer a Champions League como protagonista. O craque brasileiro é um pilar da equipe francesa pela sua influência no jogo e, recentemente, mostra liderança e comprometimento para vitórias. “Vou trazer essa vitória de qualquer jeito, nem que seja morto”, disse Neymar em vídeo divulgado pelo PSG na véspera.

@neymarjr: "Todo parisiense tem que crer em nós"

Apesar da esperança do jogador, o retrospecto de gols marcados pelo 10 da equipe parisiense em mata-matas da Liga dos Campeões caiu. Neymar não marca na fase final desde as oitavas de final da última edição do torneio europeu contra o Borussia Dortmund. Além disso, contra clubes ingleses, a média de gols é baixa, mesmo com bons números de participações diretas em tentos.

Desde que chegou ao Velho Continente, o astro brasileiro enfrentou ingleses 13 vezes na Liga dos Campeões e marcou 5 gols (média de 0,38 por jogo). Na realidade, o retrospecto de Neymar contra os times das chamadas grandes ligas europeias é baixo no geral: 1 gol em 6 jogos contra espanhóis (0,16), 2 gols em 10 diante de italianos (0,2) e 7 em 13 contra alemães (0,53).

Porém, Neymar tem ao seu lado dois fatos: foi eliminado apenas uma vez para clubes da Inglaterra (em 2019, pelo Manchester United, quando estava machucado) e, nesta temporada, já decidiu um duelo contra o próprio United, grande rival do City, com atuação brilhante em Old Trafford.

Na atual edição da Liga dos Campeões, Neymar tem 8 jogos, 6 gols (todos marcados na fase de grupos) e 2 assistências. Além disso, segundo o portal de estatísticas SofaScore, entre os jogadores das semifinais, o 10 brasileiro é líder em finalizações no gol por jogo, contando também com bons números de passes para finalização.

A bola rola para Manchester City e Paris Saint-Germain hoje, a partir das 16h, com transmissão do TNT Sports na TV fechada, no canal da emissora no Facebook e também na plataforma de streaming Estádio TNT Sports.