Neymar confirma que usou máscara no réveillon para driblar assédio

Curtindo os últimos momentos das férias, o atacante Neymar confirmou nesta quinta-feira, 3, rumores que já circulavam pelas redes sociais: curtiu algumas festas de fim de ano, inclusive o Réveillon, usando uma máscara, para tentar fugir do assédio dos fãs. Ele passou a virada em Barra Grande, na Bahia, rodeado de amigas e amigos, incluindo o surfista campeão mundial Gabriel Medina.

Em seu Instagram, Neymar exibiu uma foto e dois vídeos de sua máscara, que contém uma barba, e revelou “sim, sou eu”. O disfarce do craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira foi completado com um boné.

“Esse foi um dos momentos mais importantes dessa viagem. Para muitos pode não significar muita coisa, mas para mim significa tudo!; Que momento de felicidade! Poder sair com meus amigos, sorrir o tempo inteiro e até fazer uma maluquice… dar um rolé mascarado!”

Nas redes sociais, fãs já especulavam não só sobre a máscara de Neymar, mas sobre um perfil fake no Instagram, com o nome de Ted, no qual o jogador supostamente conversava com os amigos de forma privada. Na foto de perfil, aparece justamente a máscara revelada nesta quinta pelo atacante.

gente, e o Neymar que tem uma máscara pra curtir as festas no meio do povão sem ser incomodado? pic.twitter.com/6DdMg5Obn8 — lary (@onlyoucs) December 31, 2018

Neymar já havia revelado seu hábito de usar uma máscara nas ruas de Barcelona e Paris em entrevista ao programa Bolívia Talk Show, do canal Desimpedidos, em junho de 2018. Na ocasião, disse sentir falta de poder passear com os amigos pela praia ou pelo shopping.

Já na noite desta quinta-feira, o craque brasileiro postou um vídeo se despedindo dos amigos; ele embarca para Paris, para se juntar ao time do PSG, que terá um compromisso importante no início de fevereiro: enfrentará o Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões.