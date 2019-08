‘Neymar cometeu erros, mas é um bom menino’, diz Leonardo, diretor do PSG

O ex-jogador brasileiro Leonardo retornou nesta temporada ao Paris Saint-Germain e uma de suas missões como novo diretor esportivo era clara: controlar Neymar, caso ela permanecesse no clube. O destino do atacante brasileiro segue totalmente indefinido e o dirigente faz questão de manter um clima amistoso em meio a uma série de negociações com Real Madrid e Barcelona. Nesta quinta-feira, 15, Leonardo concedeu entrevista à rádio francesa RMC Sport, e fez elogios a Neymar.

“Há discussões para o futuro de Neymar, como vocês sabem, mas não há nada avançado”, afirmou, sobre as últimas tratativas. Leonardo, então, defendeu o compatriota das ofensas que recebeu de parte da torcida, na estreia do Campeonato Francês. “Neymar cometeu erros. Você sabe, eu não o conhecia antes. Com o passar dos dias, fomos nos conhecendo. E eu sinceramente acho que ele é um bom menino com uma educação muito boa. E, em campo, ele é um jogador incrível.”

Leonardo ainda negou as declarações de Eric Rolland, ex-chefe da equipe médica do PSG, que disse ao diário Le Parisien que Neymar não se recuperou totalmente de sua lesão no pé direito e corre sério risco de se machucar novamente. “As coisas são simples, Neymar foi acompanhado pelos principais médicos e cirurgiões do mundo no início da temporada e sua fratura no quinto metatarso está totalmente consolidada. A lesão está completamente curada.”

Leonardo, que integrou a seleção brasileira tetracampeã mundial em 1994, disse também que Neymar não está apartado do grupo do PSG, apesar de ter treinado sozinho na última quarta-feira 14. “Isso está errado. Ele não foi afastado. Ele segue seu programa de reabilitação personalizado. Ele é um jogador do PSG. Temos que analisar tudo, devemos acertar tudo antes que ele possa jogar de novo.”