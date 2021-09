Neymar cita revolta com cartão a Paquetá por drible e defende jogo bonito

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, saiu em defesa de Lucas Paquetá, seu companheiro na seleção brasileira. Durante a vitória por 3 a 1 do Lyon sobre o Troyes nesta quarta-feira, 22, pela sétima rodada do Campeonato Francês, Paquetá, além de marcar um gol, recebeu um cartão amarelo após tentar uma carretilha no adversário já nos minutos finais do jogo. A indignação do atleta foi comprada pelas redes sociais, que ironizaram a situação, assim como Neymar, que se manifestou sobre o caso.

“Muito triste este episódio, tomar um amarelo por causa de um drible. Carretilha é um recurso, independente de onde seja ou do minuto que seja. No ano passado aconteceu comigo! Este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo!!! O famoso ‘Joga bonito’ está acabando. Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte”, escreveu Neymar.

O jogador do PSG foi punido pelo mesmo motivo no início de 2020, após tentar carretilha em partida contra o Montpellier. Torcedores e influencers brasileiros também criticaram a decisão da arbitragem e atacaram a organização do Campeonato Francês. Paquetá, por outro lado, não se pronunciou sobre o caso e apenas agradeceu a equipe pela vitória.

O gol marcado por Paquetá alçou o brasileiro a condição de um dos artilheiros do campeonato. Neymar, por sua vez, deu uma assistência no último minuto na vitória por 1 a 0 sobre o Metz. O PSG é o líder, com 100% de aproveitamento, enquanto o Lyon o sexto colocado, com 11 pontos somados em sete partidas.

