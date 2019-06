Neymar chega à delegacia em São Paulo para prestar depoimento

O atacante Neymar chegou perto das 15h15 (de Brasília) desta quinta-feira ,13, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, para prestar depoimento sobre o caso de acusação de estupro da modelo Najila Trindade, registrado no dia 31 de maio. O crime teria acontecido em Paris.

Mais cedo, a Polícia Civil de São Paulo preparou uma operação especial para receber Neymar, que chegou em comboio policial até a delegacia. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou o quarteirão da rua Padre José de Anchieta, uma das vias mais movimentadas de Santo Amaro para isso.

Neymar entrou por um prédio da 11ª Delegacia de Polícia, prédio vizinho à delegacia da mulher e que se coloca no mesmo imóvel. O jogador não teve contato com a imprensa em sua chegada. As janelas e porta de vidro da delegacia foram envelopadas mais cedo para que nenhuma imagem de dentro do local pudesse ser feita.

Não há previsão do tempo que Neymar levará para prestar depoimento. No dia 6 de junho, o jogador falou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, por causa do vazamento de imagens íntimas da modelo.

(com Estadão Conteúdo)