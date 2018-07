A Pluri Consultoria, empresa especializada em mercado de jogadores de futebol, divulgou dois estudos após a Copa do Mundo de 2018 que aproximou os valores de mercado de Neymar e Mbappé, dois jogadores do PSG. Campeão do mundo, o francês teve aumento de 44% em seu valor, enquanto o brasileiro, com destaque negativo após eliminação da seleção nas quartas de final, sem destaque individual, teve queda de 11%.

O valor de Neymar passou de 197,3 para 175,4 milhões de euros (891 para 792 milhões de reais), mantendo-se ainda como jogador mais valoroso do mundo. Mbappé agora aparece em segundo na lista, valendo 170,7 milhões de euros (771 milhões de reais). Antes do Mundial, a avaliação do francês era de 118,2 milhões de euros (533,8 milhões de reais). Lionel Messi, que por nove anos consecutivos foi considerado o jogador mais valioso do mundo, agora aparece em terceiro lugar na lista, avaliado em 161,8 milhões de euros (730,7 milhões de reais).

De acordo com o estudo, Neymar não correspondeu em campo com uma das seleções favoritas ao título mundial. As simulações que o fizeram se transformar em piada por todo mundo, ajudaram na queda de seu valor. Os fatores extra-campo fizeram com que uma marca fortíssima perdesse valor. Enquanto isso, o francês Mbappé que chegou apenas como um jogador destacado na Copa, sai dela como protagonista e com o prêmio de jovem revelação da competição. As comparações com Pelé fizeram com que se valor fosse muito elevado.