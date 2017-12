Neymar busca o ‘ano da consagração’ em 2018

A temporada de 2018 tem tudo para, ao menos na teoria, ser a melhor da carreira do atacante Neymar. Depois de protagonizar a mais cara transferência da história do futebol mundial, quando trocou o posto de coadjuvante no Barcelona pelo de principal astro no Paris Saint-Germain, Neymar quer ainda mais.

A primeira etapa para o chamado “ano perfeito” passa por sua nova equipe. Ao deixar de lado a companhia de Lionel Messi no Barcelona, Neymar tinha em mente o desejo de ser a grande referência técnica de uma equipe. Para isso, a diretoria montou um forte elenco e cujo projeto é declaradamente ambicioso: conquistar a Liga dos Campeões. Não alcançar pelo menos a decisão terá sabor de fracasso dentro do clube francês.

Hexa entre os objetivos

Além do sucesso no PSG, o atacante brasileiro precisa contar com outra arma importante para atingir plenamente o seu “plano de carreira”. E ela passa obrigatoriamente pela Rússia. Depois da decepção na Copa de 2014, com direito a uma grave lesão que o deixou vendo de casa o vexame do 7 a 1 contra a Alemanha, Neymar traz o sonho de comandar o Brasil em busca do hexacampeonato mundial na Copa do Mundo 2018. Pelo que a seleção brasileira vem mostrando nos últimos tempos, trata-se de uma possibilidade real.

Se tudo isso acontecer, muito provavelmente o brasileiro completará o plano, sendo eleito melhor do mundo tanto no prêmio da Fifa quanto na Bola de Ouro da France Football.

É ou não para Neymar ficar animado com a chegada de 2018?