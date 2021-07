Neymar avisa: ‘Quero a Argentina na final…e vai dar Brasil’

Ausente em 2019 por lesão, Neymar vai em busca de um título inédito em sua carreira e espera encontrar a Argentina na decisão da Copa América no próximo sábado 10, no Maracanã. Logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Peru, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o camisa 10 da seleção brasileira revelou que torcerá pelos amigos argentinos diante da Colômbia, na outra semifinal.

“Eu quero a Argentina, estou torcendo por eles porque tenho muitos amigos lá… e na final vai dar Brasil”, afirmou Neymar em entrevista à ESPN Brasil, citando sua proximidade com Lionel Messi, ex-companheiro de Barcelona, além de Leo Paredes, Ángel Di María, do PSG. Argentina e Colômbia se enfrentam no Mané Garrincha, em Brasília, às 22h da terça-feira, 5.

O astro da seleção fez elogios ao meia Lucas Paquetá, que assim como já havia feito na partida contra o Chile nas quartas de final, marcou o único gol da partida. “O Paquetá é um grande jogador, vem crescendo a cada partida, fez uma grande temporada por seu clube, pode sim ser um jogador importante, foi muito importante hoje, o jogo que fez foi de um craque, jogou muito, está de parabéns”.

Já o árbitro chileno Roberto Tobar recebeu duras críticas do jogador. “Um árbitro não pode fazer o que fez, é uma falta de respeito a forma como ele fala, como ele olha, é muito arrogante. Não é normal as duas equipes reclamarem, ele pode errar, como todos nós, mas a arrogância que ele demonstrou não condiz com um árbitro de semifinal de Copa América.”

Com dois gols e quatro assistências em cinco jogos (foi poupado contra o Equador), Neymar é um dos candidatos a craque da competição. O artilheiro é justamente seu amigo Messi, com quatro bolas na rede e também quatro passes para gol.