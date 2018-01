Neymar abre ‘guerra judicial’ contra o Barcelona

A disputa nos tribunais entre Neymar e Barcelona ganhará um novo capítulo. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain abrirá uma “guerra judicial” contra o time catalão. De acordo com a publicação, Neymar quer receber quase 30 milhões de euros (cerca de 118 milhões de reais) de seu ex-clube, quantia referente ao bônus pela renovação de contrato com o Barcelona, feita em 2016.

O valor inclui 26 milhões de euros cobrados pelo atleta mais 10% de juros. Por sua vez, o Barcelona exige que Neymar pague ao clube cerca de 75 milhões de euros (297 milhões de reais). A quantia faz parte do bônus que o atacante já recebeu por ter renovado o contrato com o clube, fora multas e “prejuízos financeiros” provocados por sua transferência ao PSG.

Toda a confusão começou em 2016, quando Neymar estendeu seu contrato com o Barcelona até 2021, com um bônus a ser parcelado em duas partes. A primeira fatia já foi paga, mas o clube exige a restituição desse valor pelo fato de o atleta ter mudado de equipe.

(com agência Ansa)