Neymar foca em título da Champions: ‘Não estou nem aí para Bola de Ouro’

O atacante Neymar afirmou na última entrevista antes do primeiro confronto da semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Paris Saint-Germain e Manchester City, nesta quarta-feira, 28, às 16h, no Parque dos Príncipes, não se importar com a conquista de premiações individuais, citando a Bola de Ouro, e que tem como foco conquistar novamente a competição que só venceu uma vez, com o Barcelona, na temporada 2014/2015.

“Estou muito feliz com a temporada que o Paris Saint-Germain está fazendo. A questão da Bola de Ouro, eu já nem ligo para isso. Não é uma coisa que eu penso, para ser bem sincero eu não estou nem aí. Quero é ganhar a Champions League, quero vencer. Isso, com certeza, faz a diferença na minha vida, na minha carreira e lá na frente vou olhar para trás e vou ver que ganhei uma, duas, três vezes, isso é o mais importante”, afirmou.

Outro questionamento foi direcionado sobre o atual momento vivido no PSG. Após desacertos, ligações constantes sobre saída, Neymar novamente admitiu que há conversas para renovar o vínculo que termina em junho de 2022, mas que ainda não há uma definição sobre o assunto.

“Não tem mais o que falar sobre isso, tenho dois anos de contrato. Estamos conversando com o Paris. Vamos fazer o que for melhor para todo mundo, já falei que estou feliz aqui, que me sinto muito melhor do que nas últimas temporadas. Me sinto cada vez mais à vontade”, disse o atacante, que não escondeu as dificuldades de adaptação que enfrentou.

“Desde quando cheguei em Paris, tive coisas que me fizeram melhorar. Passei dificuldade de adaptação e muita gente já sabe o que é. As coisas foram melhorando, passando. Sempre fui um cara que treinei muito, trabalhei muito, fui profissional, nunca deixei de ser profissional apesar de muita gente bater em uma tecla que não é verdade. Sempre trabalhei calado, sempre fiquei na minha. Quando estou dentro se campo, sei que posso ajudar a minha equipe e muito. É o segundo ano consecutivo que estamos na semifinal. Vamos fazer de tudo, respeitar o adversário e fazer de tudo para ganhar”, completou.

Continua após a publicidade

O jogador também classificou o PSG como uma das seis melhores equipes da Europa na atualidade, reforçando o fato de ter chegado pela segunda temporada consecutiva em uma semifinal da Liga dos Campeões. “O PSG cresceu, sim, é um clube mais respeitado. Hoje você fala de Paris Saint-Germain hoje, sabe que está entre os seis melhores times de todas as ligas. Esse é o respeito que o Paris merece, foi atrás disso. No segundo ano consecutivo estamos entre os quatro melhores”.

Neymar novamente agradeceu as mensagens de apoio, principalmente relacionadas as redes sociais com o termo “Ney Day”. O primeiro confronto entre PSG e City terá transmissão pela TNT Sports, e na internet, pelo Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports.