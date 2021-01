Netflix anuncia documentário sobre Pelé

Pelé e a Netflix anunciaram nesta quinta-feira, 14 que um documentário original da plataforma que conta a história do rei do futebol estreará no serviço de streaming em 23 de fevereiro.

O documentário abordará o período em que Pelé passou de um jovem craque de 17 anos na Copa do Mundo de 1958 até se consolidar como “herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira”, culminando em sua consagração na Copa de 1970, no México, onde ergueu o seu terceiro troféu da competição.

Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, minha história será contada em um documentário produzido pela @NetflixBrasil. Estou empolgado para assistir! #PeleNetflix pic.twitter.com/DgXYfXOAG7 — Pelé (@Pele) January 14, 2021

Pelé é dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, dupla responsável também pela produção de Tudo ou Nada: Seleção Brasileira, série da Amazon sobre a conquista da Copa América de 2019 e outras obras de esporte como Kenny, sobre o ex-jogador Kenny Dalglish, ídolo do Liverpool, e Crossing the Line, sobre o ex-atleta olímpico Danny Harris. A produção executiva de Pelé fica a cargo do cineasta Kevin Macdonald, vencedor do Oscar de melhor documentário de 1999 com Munique, 1972: Um Dia em Setembro.

A Netflix informou que o filme trará entrevistas recentes de Pelé, que completou 80 anos no último mês de outubro, além de cenas raras de arquivo e declarações de ex-companheiros de Santos e da seleção brasileira, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho. Ao contrário do que ocorreu em The Last Dance, que série de enorme sucesso que contou a história do “rei do basquete” Michael Jordan, Pelé não será dividida em episódios.