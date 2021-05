NetBet anuncia ex-seleção Zé Roberto como novo embaixador

Com a hashtag #JogaJunto, lançada pela empresa, a multinacional de apostas esportivas NetBet agora tem como garoto-propaganda o ex-seleção e ídolo futebolista Zé Roberto em suas campanhas brasileiras.

O investimento pesado nas artes marciais e nos esportes em geral culminou na contratação do ex-jogador de futebol com passagens pela seleção brasileira, Portuguesa, Santos, Palmeiras, Bayern de Munique e outros para ser o novo embaixador da marca. Em declaração, ZR11, como é comumente chamado, fez questão de comemorar o acerto: “Estou muito feliz com essa convocação para integrar novamente um grande time! Agora posso bater no peito e dizer que a NetBet é, sem dúvida, uma gigante no seu segmento”, disse Zé.

Com muitos fãs por conta de sua história longeva, com passagens por diversos clubes brasileiros, ZR11 também possui passaporte alemão e é o segundo jogador brasileiro com mais partidas pela Bundesliga. “Foi lá (na Alemanha) que entendi que meu corpo era meu instrumento de trabalho e precisava cuidar muito bem dele para alcançar a longevidade, como fiz depois.”

Já o diretor de marketing da empresa, Marsio Schneider, explicou a escolha pelo craque: “A opção por Zé Roberto como embaixador da nossa marca não poderia ser melhor. Ele é um exemplo de raça, dedicação e superação, uma figura que representa tudo isso e mais. Ou seja, casa bem com a NetBet, que há 20 anos faz sucesso pelo mundo e agora vem para o Brasil com tudo”.

20 anos no segmento das apostas

As ações e os investimentos para os 20 anos da empresa estão cheios de surpresas para o site mundial de apostas, de acordo com Marsio. De 2018 pra cá, a empresa já patrocinou times como Fortaleza, Vasco, Caucaia e Red Bull Bragantino e também fez grandes parcerias com o lutador de MMA Junior Cigano.

Também com patrocínio Master de um dos maiores eventos de jiu-jítsu do mundo, o BJJ Stars, a empresa segue no âmbito internacional com parcerias grandiosas, como no evento Ferrari Challenge, em que na ocasião os competidores utilizam o veículo 488 Challenge Evo, um V8 de 670 CV, que já disputou nos mais importantes autódromos da Inglaterra.

A Netbet é uma das maiores casas de apostas online do mundo, por isso é um dos sites mais atuantes no segmento de jogos online. Desde quando foi sancionada a Lei 13.756/18, que trata das apostas de quota fixa no Brasil, a NetBet se tornou a casa de apostas que mais cresce no país.

Sistema com transações em Pix para os brasileiros

O site internacional da NetBet oferece mais de 4 000 diferentes jogos. Na seção de esportes, é possível apostar em futebol, basquete, tênis, e-sports, vôlei, hóquei no gelo, handebol, vôlei de praia, badminton, bilhar, tênis de mesa e críquete.

A nova plataforma NetBet roda “ao vivo”, com a possibilidade de apostar durante os eventos, que são transmitidos com uma grande riqueza de informações – durante um jogo de futebol, por exemplo, é possível acompanhar uma linha do tempo dos acontecimentos e apostar em eventos específicos, como gol no próximo minuto, tiro de meta, cobrança de lateral e cobrança de falta.

Também foi disponibilizado recentemente o sistema de saques e depósitos utilizando o Pix, lançado pelo Banco Central. Por garantir facilidade, segurança e agilidade, o uso do sistema automático de pagamento já é um dos favoritos dos usuários brasileiros da plataforma.

A NetBet está disponível 100% em português por meio de seu website e em aplicativos para dispositivos móveis. Os clientes brasileiros contam também com suporte 24 horas em português.