Neo Química Arena e Allianz Parque: Globo aceita naming rights de estádios

O fim da saga dos naming rights do Corinthians fez a Globo rever uma antiga posição. A partir desta sexta-feira, 4, o site do Globoesporte.com alterou a tabela do Brasileirão com o novo nome do estádio alvinegro – que passou de Arena Corinthians para Neo Química Arena. Até então, a emissora carioca se negava a citar o nome de empresas que batizavam estádios. A novidade beneficiou o Palmeiras, cujo estádio era tratado pela Globo como Arena Palmeiras, uma alcunha que jamais existiu oficialmente (ao contrário de Arena Corinthians) e agora passou a ser chamado como deve, de Allianz Parque. A tendência será acompanhada nas transmissões das partidas.

O anúncio da venda dos naming rights da arena do Corinthians para a empresa farmacêutica no último dia 1º suscitou a dúvida sobre qual seria a conduta da Globo. Em entrevista ao site Yahoo na semana passada ainda antes do anúncio, o presidente corintiano Andrés Sanchez garantiu que a emissora não utilizaria mais Arena Corinthians e honraria a nova alcunha.

Um anúncio da Neo Química Arena em pleno intervalo do Jornal Nacional, um dos mais concorridos espaços publicitários do país, já dava indícios de um acordo. Procurada por PLACAR, a Globo não deixou claro, no primeiro momento, se iria se referir aos estádios como Neo Química Arena e Allianz Parque nas transmissões. No início da noite desta sexta-feira, a assessoria de comunicação do canal enviou uma nota explicando a nova diretriz.

“A partir deste sábado, dia 5, a Globo passa a citar nas transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a marca patrocinadora de arenas esportivas. Essa decisão é fruto do diálogo constante que a Globo mantém com os clubes, sempre respeitando os acordos estabelecidos com as marcas parceiras das transmissões esportivas da emissora. Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo busca sempre as melhores soluções para os que apoiam o desenvolvimento do esporte no país”, disse o comunicado. O acordo, a priori, não parece ser estendido ao Red Bull Bragantino, tratado no site da Globo sem a referência à marca de bebidas energéticas – como também acontece nas transmissões de Formula 1, em que a Red Bull Racing é a RBR para o canal.

A nova postura marca uma mudança de comportamento do grupo Globo. Antes avessa a falar sobre marcas e empresas, o canal começa a seguir uma tendência mundial. Em campeonatos europeus de futebol e competições de vários esportes americanos, os naming rights dos estádios são ditos pela maioria das emissoras que exibem os jogos. Isso é, inclusive, obrigatório e estipulado por contrato pelas ligas – uma das exceções é a Liga dos Campeões, que também barra as empresas que não são seus anunciantes. Os campeonatos brasileiros não contam com nenhum dispositivo semelhante nos acordos pelas vendas dos direitos de exibição.