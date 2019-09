Navas, Icardi e o destino de Neymar: o fechamento do mercado europeu

A janela de transferência do futebol europeu fecha nesta segunda-feira, 2, – entre 18h e 19h no horário de Brasília – e com ela chegam ao fim algumas novelas, como a de Mauro Icardi, que deixou a Inter de Milão e foi oficializado como novo atacante do Paris Saint-Germain.

O clube francês, a propósito, foi o que mais se movimentou neste último dia de mercado e também anunciou a contratação do goleiro Keylor Navas, que estava no Real Madrid. O arqueiro francês Alphonse Aréola foi envolvido na negociação e fez o caminho contrário, em empréstimo por um ano.

A novela Neymar no PSG, porém, é um caso à parte, pois foi transformada em uma série, renovada por mais uma temporada. Segundo informações do jornal catalão Sport, a transferência do brasileiro para o Barcelona foi apenas adiada e o clube espanhol, em 2020, investirá pesado para tirá-lo da França e “salvá-lo” de ter de cumprir, contra a sua vontade, o seu contrato com o PSG, válido até 2022.

Jogadores brasileiros também foram negociados na janela europeia. O atacante Pedro, promessa de 22 anos do Fluminense, acertou com a Fiorentina pelos próximos cinco anos, enquanto o meia Rafinha Alcântara, de 26, deixou o Barcelona para reforçar o também espanhol Celta de Vigo por empréstimo. O volante Luiz Gustavo, ex-Bayern de Munique e seleção brasileira, foi anunciado pelos turcos do Fenerbahçe para as próximas quatro temporadas.

Os principais movimentos do último dia de transferências:

