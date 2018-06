Se os brasileiros estão desanimados pelo empate na estreia e temerosos para a partida da seleção contra a Costa Rica, a torcida adversária não está diferente. Sem ter nem de longe a mesma tradição no futebol mundial, os centro-americanos estão fazendo até promessas nas redes sociais para enviar boas vibrações para os atletas em campo, que contam com a bola parada e com o goleiro Navas para tentar segurar Neymar e companhia.

Ao vivo: Brasil x Costa Rica pela Copa 2018

O Moments, perfil oficial do Twitter que coleta postagens populares na rede social, fez uma coletânea das esperanças dos costarriquenhos. Tem o que vai fazer dieta, o que promete se declarar para o crush… mas, no fundo, a expectativa geral parece ser a do usuário @Rodrigo_OH9: “Todo mundo está fazendo apostas super arriscadas para o jogo contra o Brasil porque sabem, no fundo, que eles vão nos golear como nunca”.

Veja algumas das postagens destacadas:

Si Costa Rica le gana a Brazil dejo de fumar😇 — Fran Arguedas (@FaChesFrc) June 21, 2018

Tradução: “Se a Costa Rica ganhar do Brasil, eu paro de fumar”

Si Costa Rica le gana a Brasil le digo a mi crush que es mi crush. https://t.co/bjPBLZCsga — jean carlo (@jeanca0598) June 19, 2018

Tradução: “Se a Costa Rica ganhar do Brasil, eu digo para a minha crush que ela é a minha crush”.

No nos podía tocar Argentina en el grupo en vez de Brasil?! — Javier C. (@Javiercd18) June 21, 2018

Tradução: “Não poderíamos ter a Argentina no grupo invés do Brasil?”

Veja a série completa no Moments do Twitter.