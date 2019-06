Nas redes: a provocação do Santos após vitória sobre o Corinthians

O Santos celebrou a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na noite desta quarta-feira, 12, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com direito a uma provocação ao estilo de jogo de rival. Nas redes sociais, o novo líder do campeonato divulgou um desenho de um gramado, com jogadores santistas espalhados pelo campo, enquanto todos os corintianos estão confinados em sua área defensiva.

“Tô errado?”, escreveu o clube, com a hashtag #Freguesia no Alçapão, que se refere à vantagem santista contra os rivais na Vila Belmiro. São 109 jogos, com 51 vitórias do Santos, 23 empates e 35 vitórias do Corinthians.

As cutucadas do Santos do técnico Jorge Sampaoli, conhecido por valorizar a posse de bola, ao time mais “reativo” de Fábio Carille começaram em abril, após a eliminação do clube do litoral na semifinal do Campeonato Paulista. “Bola numa noite injusta, puniu aquele que a ama e não a despreza”, escreveu o Santos, em post no Twitter. Na ocasião, a equipe derrotada nos pênaltis teve 75% da posse de bola e deu 25 chutes a gol, contra três dos corintianos.