Napoli bate Juventus nos pênaltis e é campeão da Copa Itália

1/8 Lorenzo Insigne, do Napoli, levanta o troféu de campeão da Copa Itália (Alberto Lingria/Reuters) 2/8 Cristiano Ronaldo, da Juventus, durante a partida contra o Napoli pela final da Copa Itália (Alberto Lingria/Reuters) 3/8 Matteo Politano, do Napoli, provoca ao marcar seu gol de pênalti (Alberto Lingria/Reuters) 4/8 Os jogadores do Napoli comemoram a conquista do título nos pênaltis (Alberto Lingria/Reuters) 5/8 Os jogadores do Napoli comemoram a conquista do título nos pênaltis (Alberto Lingria/Reuters) 6/8 Os jogadores do Napoli comemoram a conquista do título nos pênaltis (Alberto Lingria/Reuters) 7/8 O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, é jogado pelos jogadores em comemoração do título (Alberto Lingria/Reuters) 8/8 Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain desanimados após a perda do título da Juventus (Alberto Lingria/Reuters)

Na primeira grande final depois da paralisação do coronavírus, o Napoli bateu a Juventus nos pênaltis, depois de um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, e conquistou seu sexto título da Copa Itália, na noite desta quarta-feira, 17, no estádio Olímpico de Roma, que estava com portões fechados.

A equipe do Sul da Itália foi superior em um jogo morno e só não conseguiu a vitória nos 90 minutos porque o veterano goleiro Gianluigi Buffon, de 42 anos, estava em uma noite inspirada, com ao menos três defesas cruciais. Na decisão por pênaltis, porém, o atacante argentino Paulo Dybala e o lateral brasileiro Danilo erraram suas cobranças e o Napoli venceu por 4 a 2.

A transmissão da partida apresentou uma inovação: as arquibancadas vazias foram cobertas com uma animação, que simulava a presença de fanáticos saltando. Ao final da partida, apesar das recomendações para que o contato físico seja evitado, os abraços e gritos dos campeões foram inevitáveis.

Foi o terceiro título do Napoli na competição nesta década – havia vencido a própria Juventus, com quem mantém uma rivalidade que extrapola as questões esportivas, em 2012, e a Fiorentina, em 2014.

O jogo marcou mais uma frustração para o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, que é napolitano e torcedor confesso do adversário (e por isso tratado como um “traidor” em Nápoles) que segue em busca de seu primeiro título de elite no futebol italiano.

Após a partida, enquanto seus torcedores invadiam as ruas de Nápoles para celebrar a conquista, o Napoli comemorou com uma leve alfinetada na estrela do rival, Cristiano Ronaldo, que teve atuação apagada. “Siiiii”, escreveu o clube campeão, repetindo o bordão das comemorações do craque português.