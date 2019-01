Neymar rebate crítica de Pelé: ‘Não simulei faltas em momento algum’

Neymar se defendeu das críticas e da fama de “cai-cai” que o acompanharam durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em entrevista ao Canal+, da França, veiculada no domingo 20, o atacante do Paris Saint-Germain respondeu às perguntas de Paulo Henrique Ganso, Marquinhos e Pelé, e defendeu-se de um comentário feito pelo último.

Na entrevista, Pelé apenas elogiou Neymar e disse que o acompanha desde o começo de sua carreira na base do Santos. O atacante agradeceu, mas em seguida respondeu a uma pergunta do repórter sobre os comentários que Pelé fez após a Copa do Mundo, afirmando que Neymar simulou faltas ao longo do torneio.

“As críticas foram interessantes. A partir do momento em que não ganhamos, elas vêm para o lado negativo. Sofri muitas faltas na Copa do Mundo. Não simulei em momento nenhum. A marcação foi dura, porque tinha que ser assim: se me deixar sozinho, eu farei acontecer algo para a minha equipe. Não concordo com a crítica que recebi, mas falam porque é com o Neymar. Todas as críticas serão maiores com meu nome.”

Seu amigo Paulo Henrique Ganso, jogador do Amiens, também do Campeonato Francês, perguntou como foi a adaptação de Neymar no futebol francês e sobre os boatos de transferências para o Real Madrid. “A adaptação foi mais tranquila do que eu esperava. O Campeonato Francês é muito parecido com o Campeonato Espanhol, então eu já estava adaptado. Sofri um pouco para me adaptar ao clube e à cidade, mas agora já me sinto em casa”, disse o jogador, antes de negar seu retorno ao futebol espanhol.

“Especulações existem com meu nome desde que me tornei profissional. Até agora não tem nada concreto. A partir do momento que tiver, eu falarei com todos. Sou homem para assumir essas coisas e sou bem claro quanto a isso também. Meu nome hoje dá muita notícia. Inventam muita coisa. No réveillon disseram que eu estava usando drogas. São coisas que ultrapassam o limite. Sou atleta de alto nível e posso ser um pouco maluco, mas não tão maluco a ponto de fazer essas burrices. Ao mesmo tempo, fico contente, porque, se falam no meu nome, é porque minha qualidade é grande, sou um dos melhores.”

Seu companheiro de PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos, perguntou quais objetivos do atacante neste ano. “Os mesmos que o seus”, disse o atacante aos risos. O clube lidera o Campeonato Francês com 13 pontos de vantagem para o Lille, segundo colocado, e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester United.