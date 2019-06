“Não quero mais jogar no PSG”, diz Neymar a presidente do clube

Neymar não está satisfeito no PSG. Sente saudades do Barcelona, clube que considera seu lar na Europa. Em mensagem particular enviada ao presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, o atacante brasileiro mostrou sua insatisfação. “Não quero mais jogar no PSG. Quero voltar para minha casa, de onde nunca devia ter saído”, disse Neymar, em mensagem publicada pelo jornal catalão Mundo Deportivo.

A informação chega dias depois de entrevista concedida por Al-Khelaifi à revista France Football, crítica ao atacante brasileiro. “É claro que há contratos a serem respeitados (Neymar assinou com o clube francês até 2022), mas a prioridade agora é o compromisso total com o nosso projeto. Ninguém obrigou Neymar a assinar com o PSG. Ninguém o forçou. Ele veio conscientemente para participar no nosso projeto”, afirmou.

Neymar chegou ao clube francês no início da temporada 2017/2018 e, desde então, esteve longe do objetivo principal da equipe, de conquistar a Liga dos Campeões. Foi eliminado nas oitavas de final em duas edições seguidas e ainda sofreu duas vezes lesão no metatarso do pé direito, deixando-o de fora de quase metade das temporadas disputadas, algo que não havia acontecido na Espanha. Pelo PSG, conquistou dois Campeonatos Francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa francesa.

Cortado da Copa América por lesão no tornozelo, que o deixará de fora dos gramados por quatro semanas, Neymar vive problemas também fora de campo. Ele responde a uma acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade na Justiça brasileira.