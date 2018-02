Nacional vai a julgamento e pode até ser expulso da Libertadores

A Conmebol abriu um expediente de disciplina contra o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira, após a repercussão negativa gerada com a divulgação das imagens de torcedores do clube imitando uma avião caindo na vitória do time por 1 a 0 contra a Chapecoense em jogo disputado na Arena Condá, pela Copa Libertadores. Torcedores fizeram a provocação com referência ao acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, incluindo a maior parte da delegação do time catarinense, em novembro de 2016.

A Conmebol outorgou um prazo até o dia 8 de fevereiro para que os uruguaios apresentem uma defesa para o caso, para evitar punições previstas no artigo 14 do Regulamento Disciplinar da entidade. A pena mínima é uma multa de 3.000 dólares, mas o clube pode ficar algumas partidas sem o mando de campo ou até ser excluído da competição.

O clube uruguaio enviou um pedido de desculpas formal à Chapecoense e à Conmebol, ressaltando um “sentimento de vergonha” pela atitude do pequeno grupo de torcedores. “Lamentavelmente, muitas mentes doentias canalizam sua irracionalidade no cenário esportivo”, lamentou o clube em nota. A partida de volta da segunda fase da pré-Libertadores acontece no dia 7, um dia antes do prazo limite, em Montevidéu. Um empate classifica o Nacional para a terceira fase.