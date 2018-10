Na zona de rebaixamento, Chapecoense demite Guto Ferreira

O técnico Guto Ferreira encerrou nesta segunda-feira a sua segunda passagem pela Chapecoense. Contratado no início de agosto para o lugar de Gilson Kleina, com a missão de salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador não conseguiu bons resultados. Em 13 partidas, somou quatro vitórias, um empate e oito derrotas – aproveitamento de 33,3% dos pontos.

Neste domingo, o time catarinense foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0, na Arena Condá, e entrou na zona da rebaixamento: é o 17º, com 31 pontos. A diretoria agora busca um substituto para Guto no mercado. No próximo domingo, às 19 horas, o clube já tem compromisso contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30.ª rodada.