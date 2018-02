Na véspera do clássico, Carille faz mudanças no Corinthians

O técnico Fábio Carille resolveu fazer mudanças no Corinthians para encarar o Palmeiras, sábado, às 17 horas, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista. O treinador surpreendeu e abriu mão de um centroavante para o clássico. Ele ainda confirmou o retorno de Jadson e também de Maycon na lateral-esquerda durante entrevista coletiva.

O Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Romero. Com a formação, Romero irá atuar mais avançado, repetindo o esquema 4-2-3-1 utilizado no ano passado e que ajudou o clube a conquistar os campeonatos Paulista e Brasileiro.

Nesta sexta-feira, a equipe fez um treinamento na Arena Corinthians com a presença de torcedores no estádio. Cerca de 12 mil corintianos compareceram ao local para dar apoio e também cobrar o elenco por um resultado positivo contra o Palmeiras.