Às vésperas da Recopa, filme lembra a conquista da América pelo Flamengo

Longe da TV neste início de 2020, os torcedores do Flamengo tiveram um gostinho neste domingo, com a conquista da Supercopa do Brasil, para relembrar o futebol que encantou o continente no ano passado. Na próxima quarta, o desafio será pela Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, do Equador, partida que também não estará em nenhum canal convencional. A transmissão dos dois jogos será feita pelo serviço de streaming de esportes DAZN, que detém a exclusividade da disputa. A partida de ida acontece às 22h30 (horário de Brasília).

Para quem não aguenta esperar (ou ainda está sofrendo de abstinência rubro-negra), um alento: estará disponível na plataforma digital um longa-metragem que remonta à conquista da Libertadores de 2019. Batizado como Sem Filtro: Flamengo, o filme traz imagens de bastidor das principais passagens da suada conquista de novembro passado. Dirigida e produzida pela Conspiração Filmes, a produção mostra desde a contratação do português Jorge Jesus, responsável por organizar o time vencedor, até a virada heroica sobre o River Plate, na grande decisão realizada em Lima, no Peru.

Assista ao trailer de Sem Filtro: Flamengo abaixo:

“Filmar a campanha do Flamengo nessa conquista, a maior do clube nos últimos 30 anos, foi um verdadeiro mergulho nos bastidores da mística rubro negra formada pelo time, torcida e imprensa. Tanto a série quanto o filme mostram, sob diversos pontos de vista, a trajetória rumo ao bicampeonato da Libertadores, uma conquista à ‘la Flamengo’: com raça, amor e paixão”, afirma o diretor Flavio Barone, que lançou a obra primeiro em formato de série de sete episódios, também disponível no DAZN.