Campeonato Italiano: na véspera da estreia, Cristiano Ronaldo recebe trote

Os jogadores da Juventus estão concentrados para o jogo contra o Chievo, no próximo sábado, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Na véspera da estreia de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juve no torneio, o português recebeu um “trote” dos companheiros e teve de cantar uma musica.

Além de Cristiano, o alemão Emre Can, o português João Cancelo e os italianos Leonardo Bonnucci e Mattia Perín, novos reforços do clube italiano, também cantaram. O trote com os recém-contratados é comum na Europa. Até o goleiro Gianluigi Buffon, de 40 anos, passou pela brincadeira ao chegar no Paris Saint-Germain nesta temporada.