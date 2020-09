Na trilha de recorde, Cristiano Ronaldo ultrapassa 100 gols por Portugal

Cristiano Ronaldo segue colecionando façanhas e marcas históricas. O atacante de 35 anos foi o destaque da vitória de Portugal sobre a Suécia por 2 a 0, em Estocolmo, pela Liga das Nações nesta quarta-feira, 8. Cristiano marcou dois belos gols e alcançou a marca de 101 gols em 165 jogos pela seleção nacional.

Com isso, Cristiano se tornou o primeiro europeu a atingir os três dígitos na lista de gols por seleções e se aproximou do recorde que pertence Ali Daei, com 109 gols em 149 jogos pelo Irã, entre 1993 e 2006. O terceiro da lista (e aquele com melhor média) é Ferenc Puskás, que marcou 84 gols em 85 partidas pela Hungria entre 1945 e 1962 (também defendeu a Espanha, mas não balançou as redes). O melhor brasileiro é Pelé, autor de 77 gols oficiais em 91 jogos pela seleção. Entre as mulheres, o recorde pertence a Christine Sinclair, autora de 186 gols pela seleção canadense.

A Friends Arena, em Estocolmo, trazia ótimas recordações a Cristiano. Foi lá, em 2013, que ele teve uma das atuações mais memoráveis de sua carreira ao marcar três gols diante da Suécia em vitória por 3 a 2 que valeu a classificação à Copa do Mundo do Brasil.

Nesta segunda-feira, Cristiano esteve igualmente inspirado. No fim da primeira etapa, acertou uma linda cobrança de falta para marcar seu centésimo gol por Portugal, atual campeão da Liga das Nações. No complemento, agora com bola rolando e da entrada da área, acertou novamente o ângulo do goleiro Olsen e decidiu a partida.

Os maiores artilheiros de seleções masculinas

1 – Ali Daei (Irã) 109 gols

2 – Cristiano Ronaldo (Portugal) – 101 gols

3 -Ferenc Puskás (Hungria) – 84 gols

4- Kunishige Kamamoto (Japão) – 80 gols

5 – Godfrey Chitalu (Zâmbia) – 79 gols

6 – Hussein Saeed (Iraque) – 78 gols

7 – Pelé (Brasil) – 77 gols

8 – Sandor Kocsis (Hungria) – 75 gols

9 – Bashar Abdullah (Kuwait) – 75 gols

10 – Kinnah Phiri (Malaui) – 71 gols