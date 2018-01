Na terra natal, Cristiano Ronaldo posa com seus troféus

Cristiano Ronaldo curtiu a chegada de 2018 em sua terra natal, a Ilha da Madeira, e aproveitou a bela paisagem para fazer uma foto invejável. O craque português do Real Madrid exibiu nesta terça-feira a imagem em que aparece junto aos troféus individuais que conquistou na carreira.

“Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipe, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!”, escreveu Cristiano.

Na imagem, o jogador de 32 anos aparece com Bolas de Oura, prêmios ‘The Best’ da Fifa, troféus da Uefa de melhor jogador da Europa e Chuteiras de Ouro concedidas ao artilheiro do continente. Em 2018, ele tentará superar Lionel Messi em prêmios de melhor jogador do mundo – ambos têm cinco.