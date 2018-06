Na seleção, Fred é anunciado como reforço do Manchester United

O Manchester United confirmou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Fred, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O jogador disputou a última temporada pelo Shakhtar Donetsk e assinou contrato por cinco anos com o novo clube. A apresentação oficial acontecerá depois do Mundial.

O anúncio do reforço foi feito pelas redes sociais. “O Manchester United tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a transferência de Fred”, publicou em sua conta no Twitter e do Facebook.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred. More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018

O clube inglês não confirmou o valor da transação. O time do técnico José Mourinho estava disposto a pagar mais de 240 milhões de reais (55 milhões de euros) aos ucranianos pelos cinco anos de contrato. Em nota publicada no site, o Manchester United publicou que mais detalhes sobre a negociação serão informados em breve.

Em preparação com a seleção, Fred participou do último amistoso do Brasil. O meio-campista entrou aos 35 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre a Croácia no último domingo.