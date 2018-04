Na sala de aula, Xavi, Raúl e Júlio Baptista se preparam para nova função

O curso de treinadores da Uefa começou na última segunda-feira, em Madri, na Espanha, com uma sala cheia de estrelas. Na sala de aula estavam astros como Xavi Hernández, ex-jogador do Barcelona, e Xabi Alonso, ex-Bayern de Munique, campeões mundiais com a seleção espanhola em 2010, assim como Raúl González, ídolo do Real Madrid, o brasileiro naturalizado espanhol, Marcos Senna, ex-Villareal, Victor Valdés, ex- Barcelona, Luis García, ex-Liverpool e também o brasileiro Júlio Baptista.

O curso tem duração de seis semanas, e os alunos terão aulas de matérias como administração, nutrição, psicologia, medicina, construção de times e outras. A carga horária não é das mais leves: aulas quatro vezes por semana, das 9 às 19h. Após receber o diploma A e B, ao final do curso, os treinadores estarão liberados para dirigir clubes juvenis por, no mínimo, um ano, para depois tentar o diploma Uefa Pro – que permite treinar clubes profissionais.