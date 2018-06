A terceira rodada do Grupo A da Copa foi protocolar. Esperava-se que Uruguai e Rússia, classificados por antecipação às oitavas, medissem forças pela liderança da chave, mas os russos já estavam satisfeitíssimos por avançar e pouparam seu principal jogador, Golovin. Os uruguaios confirmaram o favoritismo e venceram os anfitriões por 3 a 0. Simultaneamente, Arábia Saudita e Egito se despediram do Mundial castigando a bola — exceção ao golaço de Salah — na vitória saudita por 2 a 1, em Volgogrado.

Nesse desfecho pouco empolgante, os goleiros têm boas histórias para contar. A mais marcante do egípcio El Hadary. Aos 45 anos e 161 dias de idade, ele se tornou o jogador mais velho ao entrar em campo numa Copa do Mundo, bantedo a marca do também guarda-redes Mondragón, colombiano que tinha 43 anos e três dias quando atuou no Mundial de 2014. Não bastasse o feito, El Hadary (titular nas Eliminatórias e preterido nos dois primeiro jogos do Mundial) ainda defendeu um pênalti. Teve agilidade para interceptar a batida forte de Al-Muwallad. Não evitou outro tiro livre, esse de Al-Faraj, nem a derrota de sua equipe.

Pelo lado saudita, a curiosidade com luvas foi a terceira escalação diferente pelo técnico Juan Antonio Pizzi. Depois de Al-Muaiouf sofrer cinco gols na estreia e Al-Owais falhar contra o Uruguai, Al-Mosailem ganhou sua vez e foi o único a vencer e ter tranquilidade, por ser pouco contestado por Salah e companhia.

Em Samara, o feito numérico foi do camisa 1 uruguaio: Muslera completou cem jogos com a camisa celeste. Justificou a longevidade ao evitar o empate russo, aos treze do primeiro tempo, em chute perigoso de Cheryshev. E quase fez lambança ao tentar sair jogando, aos 29 do segundo, dando um pouco de emoção à torcida local.

O russo Akinfeev não fez nada de excepcional dessa vez, além de não ter culpa nos três gols uruguaios. Mas é um recordista ambulante: defendeu apenas um clube na carreira, o CSKA Moscou, onde é titular há quinze anos, e é o goleiro que mais vestiu a camisa da Rússia, 110 vezes, à frente de Dasaev (91) e Yashin, ídolos dos tempos de União Soviética.

O Uruguai joga pelas oitavas de final no próximo sábado, 30 de junho, às 15h, contra o segundo colocado do Grupo B. A Rússia encara do líder da mesma chave no dia seguinte, às 11h, em Moscou.

Ponto alto

O uruguaio Edinson Cavani finalmente conseguiu fazer seu primeiro gol na Copa, aos 45 minutos do segundo tempo. A bola chegou mais dessa vez e o técnico Tabárez parece ter encontrado o meio de campo ideal.

Ponto baixo

Para quem contava com um dos melhores jogadores do mundo, Salah — mesmo sem a condição física ideal —, o desempenho do Egito na Copa do Mundo foi desastroso. Foram 28 anos de espera e três derrotas…