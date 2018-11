Na mira da Justiça espanhola, capitão do River vira dúvida para a final

A polêmica mudança da final da Copa Libertadores para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, pode prejudicar o River Plate no clássico contra o Boca Juniors por um motivo inusitado. O meio-campista Leonardo Ponzio, capitão da equipe, é investigado na Espanha por suposta manipulação de resultados e, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 30, pelo jornal espanhol Marca, pode ter problemas ao desembarcar em Madri.

A investigação remete ao jogo entre Zaragoza – então clube do volante argentino – e Levante, pelo Campeonato Espanhol de 2011. O Zaragoza venceu por 2 a 1, resultado que salvou a equipe do rebaixamento. Em fevereiro, depois de anos de investigação, a Côrte de Valência pediu prisão de dois anos a Ponzio e outros de seus companheiros de time.

No entanto, segundo informações do diário Olé, da Argentina, os advogados do River Plate estão tranquilos e Ponzio não corre riscos de ser impedido de jogar, pois seu caso será julgado na Espanha apenas em setembro de 2019 e os outros atletas acusados seguiram atuando normalmente no país. A final da Libertadores acontece, no próximo dia 9 de dezembro, às 17h30 (de Brasília).