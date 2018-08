Apesar de possuir o futebol mais rico da América do Sul, o Brasil classificou menos equipes que a Argentina para as quartas de final da Copa Libertadores deste ano. Foram quatro contra três. O chileno Colo Colo completa a lista. Desde 2012, o Brasil não leva vantagem sobre o vizinho do Sul.

Neste ano, Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate são os representantes argentinos. O Independiente se classificou contra o Santos, em confronto que terminou em polêmica. O tribunal deu vitória de 3 a 0 aos argentinos na partida de ida (jogo havia terminado 0 a 0) pela escalação irregular do volante Carlos Sánchez. Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras representam o Brasil. O time gaúcho eliminou o Estudiantes na fase anterior e enfrenta o Atlético Tucumán, também da Argentina, nas quartas de final. O Cruzeiro será o adversário do Boca.

Desde 2000, quando a regra da Copa Libertadores mudou e passou a permitir mais do que dois clubes por país na fase quartas de final, o Brasil teve mais representantes que a Argentina em oito edições. Os argentinos levaram vantagem em três (duas delas nos últimos quatro anos) e houve oito empates.

Clubes (de Brasil e Argentina) que mais estiveram nas quartas de final desde 2000:

1° – Boca Juniors (Argentina) – 12

2° – River Plate (Argentina) – 9

3° – Santos (Brasil) – 8

4° – São Paulo (Brasil) – 7

5° – Cruzeiro (Brasil) – 6

5° – Grêmio (Brasil) – 6

7° – Estudiantes (Argentina) – 4

7° – Palmeiras (Brasil) – 4