Na lanterna do Brasileirão, Grêmio demite o técnico Tiago Nunes

Pouco depois de ser derrotado em casa pela Atlético-GO por 1 a 0, o Grêmio anunciou a demissão do técnico Tiago Nunes na noite deste domingo, 4. O anúncio da demissão foi feito em entrevista coletiva após a partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.Com apenas dois pontos em sete jogos, a equipe gaúcha é última colocada do Campeonato Brasileiro.

Tiago Nunes assumiu a equipe após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores, que culminou com a saída de Renato Gaúcho, em abril. Sob seu comando, o Grêmio chegou a enfileirar oito vitórias seguidas, incluindo um Gre-Nal no Beira-Rio, e conquistou o Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, no entanto, a equipe não se encontrou após um surto de Covid-19 no elenco.

Tiago Nunes, que no ano passado também foi mal em sua passagem pelo Corinthians, deixou o Grêmio com 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 19 jogos. Além dele, deixam o clube seus auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães e o analista de desempenho Pedro Sotero. Na próxima quarta-feira, o Grêmio viaja a São Paulo para encarar o Palmeiras, pelo Brasileirão.