Na Juventus, Cristiano ganhará o terceiro maior salário do futebol mundial

Com valores divulgados do novo salário de Cristiano Ronaldo na Juventus, ele passará a ter o terceiro maior salário do futebol mundial. Veja abaixo os 10 maiores do mundo:

1° – Lionel Messi (Barcelona – Espanha)

205 milhões de reais anuais

2° – Neymar (PSG – França)

184 milhões de reais anuais

3° – Cristiano Ronaldo (Juventus – Itália)

153 milhões de reais anuais

4° – Oscar (Shanghai SIPG – China)

123 milhões de reais anuais

5° – Alexis Sánchez (Manchester United – Inglaterra)

118 milhões de reais anuais

5° – Antoine Griezmann (Atlético de Madri – Espanha)

118 milhões de reais anuais

5° – Mesut Özil (Arsenal – Inglaterra)

118 milhões de reais anuais

8° – Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune – China)

112 milhões de reais anuais

9° – Hulk (Shanghai SIPG – China)

102 milhões de reais anuais

10° – Kylian Mbappé (PSG – França)

92 milhões de reais anuais