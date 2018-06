A estreia da Inglaterra na Copa do Mundo foi o evento com maior audiência do canal de televisão britânico BBC. De acordo com a empresa, 18,3 milhões de pessoas acompanharam a vitória do país por 2 a 1 contra a Tunísia. O jogo superou o casamento real, entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, realizado no último mês de maio, que teve uma estimativa de quase 18 milhões de telespectadores.

Ao todo, 69,2% dos televisores estiveram ligadas no jogo. A BBC ainda informou que outras 3 milhões de pessoas acompanharam a partida via streaming.

A seleção inglesa volta a campo no próximo domingo, às 9 horas (de Brasília), contra o Panamá, em Níjni Novgorod. O time de Southgate está em segundo do Grupo G, com três pontos, perdendo no saldo de gols para a Bélgica.