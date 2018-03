Na Grécia, presidente de clube é preso após invadir campo armado

A Polícia da Grécia decretou nesta segunda-feira a prisão de Ivan Savvidis, presidente do PAOK de Salônica, por ter invadido o campo durante uma partida contra o AEK Atenas, pelo Campeonato Grego, portando uma arma, para contestar a arbitragem. O torneio foi suspenso nesta segunda-feira por tempo indeterminado, conforme anunciou o ministro dos Esportes da Grécia, Georgios Vassiliadis, depois de uma reunião com o primeiro-ministro Alexis Tsipras.

A invasão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, depois que o zagueiro Fernando Varela, do PAOK, marcou um gol. O lance foi invalidado pelo árbitro Giorgios Kominis por impedimento, para revolta de Savvidis, que invadiu o gramado, junto a um grupo de pessoas. As imagens da transmissão da partida mostraram, diversas vezes, o dirigente levando a mão à cintura, até que, foi possível verificar que ele portava uma arma.

O presidente do PAOK tentou, por diversas vezes, se aproximar do árbitro, mas foi contido, por homens que pareciam seus guarda-costas. Enquanto isso, os jogadores do AEK partiram para o vestiário, temendo um conflito maior. Kominis e os demais integrantes da equipe de arbitragem também conseguiram deixar o campo de jogo.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowed against AEK last night! pic.twitter.com/qOmrCnegmc — Footy Hooligans (@Footy_Hooligans) March 12, 2018

Pouco depois, foi anunciada a suspensão da partida, com o placar em branco. Enquanto isso, os atletas do time de Salônica seguiram esperando a retomada do duelo, no gramado. Posteriormente, via Twitter, o PAOK divulgou que o árbitro decidiu validar o gol e que a informação constaria na súmula.

A vitória, ainda não oficializada, levaria o PAOK ao segundo lugar do Campeonato Grego, com 52 pontos, dois atrás, justamente do AEK, time que conta com o ala-direito Rodrigo Galo, ex-Avaí, que começou jogando, mas foi substituído pouco antes da confusão. Pelo PAOK, atuam Léo Matos, ex-Flamengo, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, ex-Botafogo, e o volante Maurício, ex-Fluminense.

Na semana passada, torcedores invadiram TV

Na última terça-feira, torcedores do PAOK também protagonizaram uma escandalosa invasão. Um grupo de fanáticos se revoltou com a punição recebida pelo time, que culminou na perda de três pontos, invadiram os estúdios da emissora de TV ERT 3 e obrigaram um jornalista esportivo a ler, ao vivo, uma mensagem de protesto que durou cerca de cinco minutos.

O vice-ministro de Cultura e Esportes da Grécia, Yorgos Vassiliadis, disse que o governo não permitirá que os interesses de alguns atrapalhem o futebol do país. “Inclusive, tomaremos decisões difíceis após consultar a Uefa caso necessário”, afirmou, cogitando uma possível suspensão do PAOK das competições.

“O que vimos é um ataque à honra do futebol grego. Prejudicam o clube e os torcedores da equipe. É inadmissível que alguém entre em campo com uma arma na mão, independentemente do que tenha ocorrido”, disse o ministro do Interior da Grécia, Panvos Skurletis.

(com agência EFE)