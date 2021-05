Na França, Neymar é vacinado contra a Covid-19: ‘Que felicidade’

Neymar foi vacinado contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 20. O atacante do Paris Saint-Germain publicou em seu Instagram um vídeo do momento em que recebeu o imunizante na capital francesa.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade… espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL, mas o mundo inteiro possa estar vacinado”, escreveu.

O atleta de 29 anos, que já foi contaminado pelo novo coronavírus no início da pandemia, pôde receber o imunizante pois, na França, o serviço já está disponível para todos os adultos. Cerca de 10 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas e 30 milhões de doses foram aplicadas no país europeu.

Na última quarta-feira, 19, Neymar participou da comemoração do título da Copa da França com o Paris Saint-Germain. Impedido de atuar, por suspensão, o camisa 10 brasileiro pôde festejar com seus companheiros a vitória sobre o Monaco.

No próximo domingo, o atacante brasileiro deve entrar em campo contra o Stade Brest, pela Ligue 1, em partida que pode significar mais um troféu para o PSG.