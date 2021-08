Na estreia de Giuliano, Corinthians e Santos empatam na Vila Belmiro

Os pais santistas e corintianos de todo Brasil puderam curtir um clássico entre os dois times paulistas na tarde deste domingo, 8, de dia dos pais. O jogo, entretanto, não teve muitas emoções e Santos e Corinthians ficaram no 0 a 0 na Vila Belmiro, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande atração da partida estava do lado corintiano. O técnico Sylvinho promoveu a estreia do meia Giuliano, ex-jogador do Paraná Clube, do Grêmio e da seleção brasileira. Aos 31 anos, o meia voltou ao Brasil após cinco temporadas para tentar ajudar o Corinthians a se recuperar na tabela. O camisa 11 jogou os 90 minutos e teve uma boa atuação.

As melhores chances da partida aconteceram no segundo tempo. O centroavante corintiano Jô até chegou a balançar as redes, mas o VAR invalidou o lance por impedimento do atacante Gustavo Mosquito, que fez o passe para o gol. O árbitro de vídeo apareceu novamente após um pênalti marcado para o Corinthians. O juiz em campo Flávio Rodrigues de Souza viu as imagens e voltou atrás na decisão.

Com o empate, o Alvinegro de Parque São Jorge continua na 11ª colocação, com 18 pontos. O Santos se encontra um pouco acima: manteve o 8º lugar, três atrás do Athletico Paranaense, que abre a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Na próxima rodada, o Corinthians volta a atuar na Neo Química Arena, contra o Ceará – em jogo que pode contar com outra estreia muito aguardada pela torcida, a do meia Renato Augusto. A partida acontece no próximo domingo, 15. O Peixe entra em campo no mesmo dia, às 18h15, fora de casa, contra a sensação do Brasileirão 2021, o Fortaleza.