Na estreia da Champions, Bayern passa fácil pelo Barcelona no Camp Nou

O calvário do Barcelona nas competições europeias continua, agora sem Lionel Messi. Nesta terça-feira, 14, o clube catalão foi derrotado por 3 a 0, no Camp Nou, pelo Bayern de Munique, na estreia da edição 2021/2022 da Liga dos Campeões. Thomas Müller e Robert Lewandowski (duas vezes) marcaram os gols da equipe bávara, que largou na frente no grupo E.

Menos de dois anos depois de ser goleado por 8 a 2 pelo Bayern na semifinal de 2020, em Lisboa, desta vez o Barcelona não levou tanto gols, mas não deu um chute sequer, uma marca negativa inédita na história do clube na competição. O brasileiro Philippe Coutinho, que último duelo estava do alemão, voltou a jogar pelo Barcelona nesta tarde, após nove meses se recuperando de lesão, ao entrar na segunda etapa.

Pela mesma chave, Dínamo de Kiev e Benfica empataram em 0 a 0 na Ucrânia. O atual campeão Chelsea bateu o Zenit, da Rússia, em Londres, por 1 a 0, com gol de sua principal contratação, Romelu Lukaku. Também pelo grupo H, a Juventus bateu o Malmo, da Suécia, por 3 a 0 em Turim, com gols de Alex Sandro, Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Mais cedo, o Manchester United estreou com derrota por 2 a 1 para o Young Boys, da Suíça, em Berna, apesar do gol de Cristiano Ronaldo. Na outra partida do grupo F, Villarreal e Atalanta empataram em 2 a 2 na Espanha, com gols de Trugueros, Danjuma, Freuler e Gosens. Também nesta terça, Lille e Wolfsburg empataram em 0 a 0 na França e Sevilla e Red Bull Salzburg igualaram em 1 a 1, na Espanha, ambos pelo grupo G.