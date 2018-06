Em 1986, no México, a Fifa estreou o formato de Copa do Mundo que conhecemos: com cinco fases até a final. Nessa Era Moderna dos Mundiais, nunca um centroavante da seleção brasileira havia passado em branco na primeira fase, que é representada pelos três jogos iniciais antecedentes aos confrontos eliminatórios.

A quebra da marca coube a Gabriel Jesus. Atual dono da tradicional camisa 9 canarinho, o pupilo de Pep Guardiola no Manchester City não conseguiu balançar as redes nos desafios frente a Suíça, Costa Rica e Sérvia, apesar da titularidade e da classificação brasileira na liderança do grupo E depois de duas vitórias e um empate, com cinco gols marcados.

Fred, referência da Seleção na Copa de 2014, sofreu muito com as críticas pelas suas atuações, mas chegou a anotar um gol na primeira fase do Mundial disputado em casa. O terceiro gol brasileiro na goleada por 4 a 1 sobre Camarões, já no último compromisso antes das oitavas de final, teve a assinatura do então camisa 9 do Brasil.

Em 2010, na África do Sul, Luis Fabiano, homem-gol de Dunga, foi às redes duas vezes contra Costa do Marfim, pela segunda rodada da primeira fase. Na ocasião, o Brasil venceu os africanos por 3 a 1.

Quatro anos antes, o Brasil tinha dois centroavantes lado a lado: Ronaldo e Adriano. O Fenômeno era detentor da mítica camisa 9, enquanto o Imperador ostentava o número 7 em suas costas. Independente disso, ambos não passaram em branco na primeira fase da Copa da Alemanha.

Adriano foi o primeiro a marcar. O gol saiu diante Austrália, na segunda rodada, em partida vencida pela Seleção por 2 a 0 graças ao também centroavante Fred, que na época era reserva e nem por isso desperdiçou a oportunidade que teve. Ronaldo foi às redes só no terceiro desafio. Em compensação, fez logo dois gols na goleada por 4 a 1 em cima do Japão.

Na Copa de 2002, Felipão fez Romário chorar e apostou tudo em Ronaldo. Depois de passar dois anos lutando contra suas lesões, o Fenômeno não decepcionou. Foram quatro gols nos três jogos da fase de grupos. Um na vitória por 2 a 1 em cima da Turquia, outro na goleada por 4 a 0 sobre a China e mais dois contra a Costa Rica, no passeio brasileiro por 5 a 2.

Referência de toda uma geração, Ronaldo também brilhou em 1998, na França. Apesar disso, o ex-jogador do Corinthians teve uma primeira fase tímida, marcando apenas um gol no trinfo por 3 a 0 da Seleção Brasileira sobre Marrocos.

Em 1994, quando Ronaldo era só um garoto e assistia tudo do banco de reservas, Romário decidia com a camisa 11 nos Estados Unidos. O Baixinho não perdoou nenhum adversário na primeira fase. Deixou sua marca nos 2 a 0 em cima da Rússia, nos 3 a 0 sobre Camarões e no empate por 1 a 1 com a Suécia.

O antecessor de Romário foi Careca, ídolo são-paulino e eterno companheiro de Maradona no Napoli. Na Copa da Itália, o centroavante brasileiro começou o Mundial de forma arrebatadora, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1 em cima da Suécia.

Antes, em 1986, ano em que a fase de oitavas de final foi instituída e marcou o início da Era Moderna das Copas, Careca também mostrou seu faro de artilheiro antes dos jogos eliminatórios. Foi do centroavante o gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Argélia. Depois vieram mais dois gols de Careca nos 3 a 0 em cima da Irlanda do Norte.

Só Jesus, Vavá e Alcindo

A falta de eficiência de Gabriel Jesus na Copa da Rússia definitivamente não é algo comum na seleção brasileira. A história aponta que desde 1950, quando os primeiros jogos dos Mundiais passaram a ser disputados em grupos de quatro equipes, apenas em duas situações o Brasil não contou com pelo menos um gol de seu centroavante.

A primeira delas aconteceu em 1962. Vavá foi fundamental nos jogos eliminatórios, marcou gols nas quartas, nas semis e na grande final – não existia oitavas de final. Porém, passou pela fase de grupos zerado no ano que o Brasil conquistou seu bicampeonato.

Quatro anos depois, o Brasil sequer avançou à segunda fase. Pelé, Garrincha, Tostão e Rildo chegaram a marcar gols, mas a Seleção se despediu sem um tento anotado por um centroavante de fato. Alcindo, ex-Grêmio, costumava atuar na referência e não foi às redes nenhuma vez.

E em 1970? A Copa do Tri tem uma peculiaridade. No México, nenhum centroavante da Seleção Brasileira marcou gol. Entretanto, há uma explicação especial para isso. Com tantos craques à disposição, Zagallo, técnico à época, resolveu abdicar de uma referência na frente para montar um esquadrão com cinco ‘camisas 10’. Eram eles: Rivellino, Gerson, Jairzinho, Tostão e Pelé.

Na hora de separar as camisas, Tostão foi quem ficou com a 9. O ídolo cruzeirense só foi anotar seu primeiro gol, aliás em dose dupla, na segunda fase, mas nunca chegou a ser visto como centroavante, tanto que em 1966, quando foi às redes mais cedo, Tostão era o reserva imediato de Pelé.

Um cenário semelhante se viu na Copa do Mundo de 1974, quando o Brasil teve três formações diferentes nos três jogos da fase de grupos. Valdomiro, Mirandinha e Edu se revezaram na referência do ataque, apesar de terem características diferentes. No fim, Valdomiro foi quem marcou o gol salvador que classificou a Seleção, mas, assim como não dá para lhe colocar a alcunha de centroavante, Mirandinha e Edu, homens mais de área, tampouco podem ser condenados pela seca de gols na primeira fase, pois sequer tiveram sequência em campo.

Exceções à parte, a Seleção Brasileira se acostumou a contar com os gols de seus centroavantes mesmo antes da mudança no formato de disputa, em 1986. Baltazar em 1950 e 1954, Vavá em 1958, Reinaldo em 1978 e Serginho Chulapa em 1982, não deixaram o Brasil na mão na primeira fase das respectivas Copas do Mundo.

A Copa de Jesus

Na estreia brasileira na Copa da Rússia, Gabriel Jesus não conseguiu concluir nenhuma jogada em gol. No segundo tempo, quando recebeu bola enfiada por Renato Augusto, o ex-palmeirense acabou no chão, suplicando por um pênalti ignorado pela arbitragem. Em seguida, foi substituído por Firmino.

Diante da Costa Rica, Jesus voltou a apresentar dificuldade para vencer a batalha com os zagueiros adversários e terminou o jogo com uma única conclusão em gol. Depois de cruzamento da direita, o camisa 9 cabeceou a bola no travessão de Navas.

Em meio ao desespero em busca da vitória contra os costarriquenhos, Tite voltou a apostar em Firmino, mas resolveu não sacar o titular da posição. Na jogada que culminou com o gol de Philippe Coutinho, o centroavante do Liverpool ganhou de dois marcadores pelo alto para servir Jesus no miolo da área. Gabriel Jesus, no entanto, errou o domínio e foi salvo por Coutinho, que chegou de trás, fuzilando.

No terceiro e último compromisso válido pela primeira fase, Gabriel Jesus teve sua melhor chance de acabar com o jejum: saiu cara a cara, de frente para o gol da Sérvia. Mas, ao optar por fintar a marcação, perdeu o posicionamento ideal e deu tempo para o bloqueio da zaga chegar. Fora isso, arriscou um chute, que saiu direto pela linha de fundo.

Apesar da má fase no quesito pontaria, Gabriel Jesus carrega o crédito de ter chego à Copa do Mundo como artilheiro da Seleção Brasileira desde que Tite assumiu o comando, em 2016, com 10 gols. Neymar igualou essa marca com o tento marcado em cima da Costa Rica.

Em autodefesa, Gabriel Jesus garante que não está preocupado com a seca de gols porque entende que tem colaborado para a equipe de outras maneiras. O discurso é respaldado pelo técnico Tite e pelo mapa de calor do jogador de 21 anos na partida contra a Sérvia. É possível perceber a movimentação de Jesus por praticamente toda a extensão do gramado, com pouco tempo de estadia dentro da área adversária.

Segunda-feira, às 11h (de Brasília), o Brasil encara o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Possivelmente, Gabriel Jesus será titular novamente. O caráter decisivo exige precisão e eficácia. Nada mais apropriado para um camisa 9 aparecer da forma que todos esperam, com gols.